عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات التقرير الربع سنوي الرابع لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر٢٠٢٠)، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوىمستخدمي أجهزة المحمولوخدمات الهاتف المحمول والانترنت الثابت، ونسبة ووقت حل الشكاوى بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.



تنظيم الاتصالات

كشف التقرير عن تلقى ٥٤٫٥٦٣ شكوى خلال الربع الرابع مقارنة بعدد ٥١٫٣١٨ شكوى تم تلقيهم خلال الربع الثالث بزيادة قدرها ٦٪.

ويتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات تجاه مقدمي خدماتهم على مدار الساعة، عن طريق مركز الاتصال (١٥٥)، بالإضافة إلى وسائل اتصال الكترونية قام الجهاز بإضافتها حديثاً لتيسير التواصل مع المستخدمين وإتاحة قنوات غير تقليدية لتلقى الشكاوى مثل موقع الجهاز على الانترنت، وصفحات الجهاز على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب)، ، ويعد أهم ما جاء بالتقرير ما يلى:

• تم تصعيد ٥٤٫٥٦٣ شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من قبل المستخدمين تجاه مقدمي خدماتهم، تشمل: ١٥٫٧٩٨ شكوى هاتف محمول، و٢٥٫٥٤٨ شكوى انترنت ثابت، و١١٫٩٣٩ شكوى هاتف ثابت، و١٫٢٧٨ شكوى أجهزة محمول.





تنظيم الاتصالات

• تم تلقي ٧٨٪ من الشكاوى من خلال مركز الاتصال (١٥٥)، و١٤٪ من خلال موقع الجهاز، و٦٪ من خلال تطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب)، و٢٪ من خلال صفحات الجهاز على منصات التواصل الاجتماعي.





تنظيم الاتصالات

• تحسنت مؤشرات حل شكاوى المستخدمين خلال الربع الرابع، حيث ارتفعت نسبة حل شكاوى المستخدمين بعد التصعيد للجهاز لتبلغ ٩٦٪، كما بلغ وقت حل الشكوى ٢٫١٨ يوم .





تنظيم الاتصالات

• ارتفاع معدلات نجاح عملية نقل الأرقام بنسبة ٩٥٪ في الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مقارنة بنسبة ٨٦٪ في الربع السابق، حيث تم نقل ١١٠ ألف رقم بنجاح من مشغل الى اخر في الربع الرابع٢٠٢٠ مقارنة بعدد ٥٤ألف رقم في الربع الثالث ٢٠٢٠.



