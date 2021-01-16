بعد إصابته بكورونا.. مها الصغير عن والدها:"أول حب وأهم حب"

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طلبت الإعلامية مها الصغير من محبيها الدعاء لوالدها خبير التجميل محمد الصغير بالشفاء العاجل، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت مها الصغير صورة جمعتها بوالدها، وعلقت عليها قائلة:"أول حب وأهم حب وحبي الحقيقي، ادعوا له بالشفاء".



مها الصغير هي إحدى مذيعات برنامج its show time، المذاع عبر قناة CBC، وهي متزوجة من الفنان أحمد السقا ولديها منه ثلاثة أبناء وهم حمزة ونادية وياسين.