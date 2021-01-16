السفير الفلسطيني: مصر في عهد السيسي تتبوء مكانة مميزة (فيديو)

السبت 16/يناير/2021 - 10:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
وجه السفير دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، الشكر إلى مصر رئيسا وحكومة وشعبا وأجهزة تنفيذية للجهد الذي تبذله لمساندة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وقال السفير الفلسطيني خلال لقاء مع الإعلامي محمد جاد ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إن مصر في عهد الرئيس السيسي تتبوء مكانا مميزا إقليميا وعالميا ومازالت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمصر.

وأوضح أن قمة العلا التي أقيمت في السعودية أكدت على القضية الفلسطينية باعتباره القضية المركزية للعرب معربا عن سعادته بنجاح القمة.

وأضاف السفير دياب اللوح أن الشعب الفلسطيني يريد موقف ضاغط من المجتمع الدولي لإنصاف الأسرى في السجون الإسرائيلية حيث وصل عدد الأسرى والمساجين إلى 5 آلاف أسير فلسطيني يعانون من المعاملة السيئة والإهمال الطبي.

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