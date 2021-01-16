النفط يخسر أكثر من 2% متأثرا بمخاوف إغلاق ثان في الصين

هبطت أسعار النفط أكثر من 2% إثر مخاوف خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي فيروس كورونا.وهبط برنت 1.32 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة لتجري تسويته عند 55.1 دولار للبرميل.وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.21 أو 2.3 بالمئة، إلى 52.36 دولار للبرميل. وسجل كلا الخامين اللذين بلغا أعلى مستوياتهما في قرابة عام في وقت سابق هذا الأسبوع، أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ خسر برنت 1.6 بالمئة هذا الأسبوع وهبط الخام الأميركي حوالي 0.4 بالمئة.







