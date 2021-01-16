"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن تحورات فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم دليلا على أن الفيروس مازال ينتشر بشكل كبير، والوضع مقلق، أن هناك تصاعدا عاما في معدل انتشار المرض، مشيرا إلى أن تحورات فيروس كورونا أثرت على سرعة انتشاره وليس حدته، لافتا إلى أن اللقاحات الجديدة مازالت مؤثرة في الفيروس.





وأشار "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن التحورات التي طرأت على الفيروس ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، موضحا أنه يوجد دول في الشرق الأوسط تأكد وصول السلالات الجديدة إليها مثل الأردن وعمان، لافتا إلى أن المطمئن في الأمر أن طرق انتقال المرض، والوقاية منه لم تتغير.



