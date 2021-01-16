استقرار أسعار اللحوم اليوم السبت 16-1-2021

السبت 16/يناير/2021 - 09:36 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي

إستقرت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة وذلك لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض ، حيث تسعي الحكومة دائما لتوفير اللحوم في محلات الجزارة ومنافذ التوزيع بإعتبارها نصدر الغذا ء الرئيسي للأسر المصرية.

وترصد " الفجر " أسعار اللحوم اليوم كما يالي :

أسعار اللحوم اليوم السبت 16-1-2021
تراوح سعر كيلو البتلو ما بين ٩٠ إلى ١٧٥ جنيهًا و محافظة السويس سجلت الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن ما بين ١٠٠ إلى ١٨٠ جنيهًا لتصبح محافظة قنا الأعلى سعرًا وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين ٨٥ إلى ١٦٠جنيها، لتسجل محافظة بورسعيد الأعلى سعرًا.

وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين ٧٩ إلى ١٧٠ جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين٨٩ إلى ١٧٠ جنيهًا، لتكون محافظة قنا هي الأعلى سعرًا.

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