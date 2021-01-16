ترتيب هدافي الدوري المصري

السبت 16/يناير/2021 - 04:37 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يتصدر الثلاثي محمود عبدالمنعم كهربا جناح الأهلي، وأحمد سمير جناح طلائع الجيش، ورمضان صبحي جناح بيراميدز، قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، حتي الآن، بعد مرور 7 جولات فقط من البطولة.

وتساوي رمضان صبحي رفقة كهربا، بعدما استطاع إحراز ثنائية في مرمي المقاولون العرب في ختام مباريات الجولة السابعة، بينما سجل سمير هدف فوز فريقه على وادي دجلة.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز حتي الآن، وهم:
1- محمود عبدالمنعم كهربا - 4 أهداف.
2- أحمد سمير جناح طلائع الجيش - 4 أهداف.
3- رمضان صبحي جناح بيراميدز - 4 أهداف.
4- محمد شريف مهاجم الأهلي - 3 أهداف.
5- والتر بواليا مهاجم الأهلي - 3 أهداف.
6- وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي - 3 أهداف.
7- مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة - 3 أهداف.
8- عمر كمال عبدالواحد لاعب وسط المصري - 3 أهداف.
9- حسام حسن مهاجم سموحة - 3 أهداف.
10- إمام عاشور لاعب وسط الزمالك - 3 أهداف.
11- مصطفى محمد مهاجم الزمالك - هدفين.
12- يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك - هدفين.
13- أشرف بن شرقي جناح الزمالك - هدفين.
14- علي معلول ظهير أيسر الأهلي - هدفين.
15- حسين الشحات جناح الأهلي - هدفين.
16- فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلي - هدفين.
17- محمد صادق صانع ألعاب الاسماعيلي - هدفين.
18- عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز - هدفين.
19- رزاق سيسيه جناح الإتحاد السكندري - هدفين.
20- محمد المرسي جناح إنبي - هدفين.

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