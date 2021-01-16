موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري

السبت 16/يناير/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق البنك الأهلي في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في الخامسة مساء الأحد القادم على ملعب المكس بالأسكندرية.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب التتش استعدادا للمواجهة، قبل أن يعلن موسيماني عن قائمة المباراة خلال الساعات القادمة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على الإنتاج الحربي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في سابع جولات الدورى العام.

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