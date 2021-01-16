وزارة الصحة الأمريكية: "بلادنا لا تتوفر على مخزون احتياطي من لقاحات كورونا"

السبت 16/يناير/2021 - 01:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، عن أملها في أن تلبي عمليات الإنتاج الجارية حاجياتنا للقاحات كورونا.

وقالت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة العربية: "بلادنا لا تتوفر على مخزون احتياطي من لقاحات كورونا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر 2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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