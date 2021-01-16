حقيقة عودة رمضان صبحي إلي الأهلي

السبت 16/يناير/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

تحدث هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه من المستحيل عودة رمضان صبحي، مهاجم نادي بيراميدز، إلى النادي الأهلي سابقًا.

وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رمضان صبحي من المستحيل عودته نهائيًا إلى صفوف النادي الأهلي مرة أخرى ومن طرح تلك الفكرة أو تحدث عن ذلك فهو لا يعرف الكابتن محمود الحطيب الذي لن يسمح بحدوث ذلك".

وتابع: "من يتحدث عن عودة رمضان صبحي إلي الأهلي لا يعلم مبادئ القلعة الحمراء، و رمضان صبحي شكك فى قيمة الانتماء لدى لاعب كرة القدم في مصر".

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