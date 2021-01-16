سمير صبري: كان نفسي أكون أنور وجدي.. وبحب ليلى مراد جدا

السبت 16/يناير/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
مي مرسي

قال الفنان سمير صبري، إنها كان يتمنى أن يكون أنور وجدي، كما أعرب عن حبه ليلى مراد جدًا.

وأضاف صبري، خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي ببرنامجه "واحد من الناس"، على شاشة "الحياة" أنه كان يعيش مع والده فى الإسكندرية والبيت به مكتبة كبيرة جدًا وبها العديد من إبداع كبار الكتاب وتشكلت شخصيتي ومن هؤلاء.

وأشار إلى أنه تأثر جدا من القصص المكتوبة ومنها إنى راحلة وأبكى عند قرائتها وكنت أقلد والدي ووالدتي فى متابعة الصحف وامسك الجورنال مثل والدي.

وتوجه بالشكر إلى أبى وأمى حتى عند انفصالهما كان هناك احترام وحب بينهما وكنت لا أعرف لماذا الطلاق، وعلى الرغم من زواج أبى وأمي بعد طلاقهم ولكننى لم أعانى من فراق الأب، ولكني تعلمت كيفية أن أقدر ظروف الناس واحترم قرارتهما.

ولفت إلى أنه تقبل بزواج والدته من شخص اخر غير والده وتأثرت بزواج والدي جدًا لأن زوجة والدي كانت بتغير منى ومن حب والدي لي ولان لها أولاد من زواج آخر وكنت أشعر أنها تريد أن تبعدني عن أبي.



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