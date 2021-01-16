حلمي النمنم: سيد قطب كان يرى أن ما قام به محمد نجيب لا يفعله سوى الأنبياء

السبت 16/يناير/2021 - 03:02 ص
سيد قطب
سيد قطب
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي ووزير الثقافة السابق حلمى النمنم، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم يحتمل هجوم توفيق الحكيم عليه، فالسادات كان ديكتاتورا أكثر من عبد الناصر، بعد عام 77، فكتاب توفيق الحكيم "عودة الوعى" لم يستهدف عبد الناصر، ولكنه كان ينتقد ذاته.

وأضاف "النمنم"، خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، توفيق الحكيم بعد كامب ديفيد، كان يطالب بحياد مصر، وهذا الأمر ضد موقف دولة عبد الناصر، وكذلك ضد مشروع ثورة 19، فالحكيم لم يكن من المدافعين عن الحريات، أو المرأة، ولم يذهب لأى حزب من الأحزب قبل 52.

وتابع وزير الثقافة السابق، حين قامت ثورة 52، كان سيد قطب من كتاب الصف الثانى، ولم يكن من المبدعين الكبار، وانحاز إليها انحيازا مطلقا إلى درجة إلى أنه تحول إلى محرض عظيم، ضد محمد عبد الوهاب لأنه غنى للملك، وشهرزاد، وفايدة كامل وشادية، وكل من غنوا للملك، وبالنسبة هل كان يرى أن ما قام به محمد نجيب، لا يقوم به سوى الأنبياء، ففى هذا الوقت لم يكن منتميا للإخوان، بل وكان يكن انتقادات صارخة ضدهم، وانقطع عن الذهاب إلى وزارة المعارف، وظل يتقاضى راتبه عامين دون أن يذهب للوزارة.

وكشف، عبد الناصر كان يعرف سيد قطب اسما فقط، لأنه كان يتابع ما يكتب عنه، ثم فى 53، بدأ سيد قطب "يلسن"، وفهم ناصر ذلك حينما كان وزيرا للداخلية، وجرى حوار بين عبد الناصر وسيد قطب عن انتماءه للإخوان، فأعلن سيد قطب أنه منتمى لهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حلمي النمتم حديث القاهرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تفاصيل العرض الإماراتي المقدم لـ"حسين الشحات"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم موسيماني بشأن صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 7 ساعات

بعد سنوات.. الكشف عن قيمة انتقال حسين الشحات إلي الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 11 ساعة

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

منذ حوالي 4 ساعات

نجوم ريال مدريد ينقلبون على زيدان بسبب طريقة اللعب

منذ حوالي 3 ساعات

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 9 ساعات

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

بشري سارة في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. الحُكم على 66 مُتهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"

"الديهي": سيد قطب تحول للإخوان بسبب أزمة وزارة المعارف

د. نصار عبدالله يكتب: سيد قطب فى مرايا نجيب محفوظ

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ "فض اعتصام النهضة"

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"اعتصام النهضة" لـ 6 نوفمبر

تأجيل طعن المحكوم عليهم في فض اعتصام النهضة لـ 5 أبريل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:37 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

08:30 م

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

12:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض