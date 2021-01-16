خبير تنمية بشرية: الحياة الزوجية الناجحة تعتمد على التقدير والوفاء

قال الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، إن الحب الحقيقي بين الزوجين يعد أحد أهم الأعمدة الرئيسية في بناء حياة زوجية سعيدة يسودها الاستقرار، مشيرا إلى ضرورة الاحترام والاهتمام الذاتي المتبادل بين الطرفين.





وتابع "العساسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الحياة الزوجية الناجحة تعتمد التقدير والوفاء والإخلاص بين الطرفين، لافتا إلى أن ضغوط الحياة الصعبة قد تؤدي إلى مزيد من الخلافات وزرع الفتنة بين الطرفين لذلك يجب على الزوجين التحلي بالصبر والوفاء في التعامل بينهما بالإضافة إلى الرضا بما قدره الله.



