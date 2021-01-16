خبير تنمية بشرية: الحياة الزوجية الناجحة تعتمد على التقدير والوفاء

السبت 16/يناير/2021 - 07:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور علاء العساسي خبير التنمية البشرية، إن الحب الحقيقي بين الزوجين يعد أحد أهم الأعمدة الرئيسية في بناء حياة زوجية سعيدة يسودها الاستقرار، مشيرا إلى ضرورة الاحترام والاهتمام الذاتي المتبادل بين الطرفين.

وتابع "العساسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الحياة الزوجية الناجحة تعتمد التقدير والوفاء والإخلاص بين الطرفين، لافتا إلى أن ضغوط الحياة الصعبة قد تؤدي إلى مزيد من الخلافات وزرع الفتنة بين الطرفين لذلك يجب على الزوجين التحلي بالصبر والوفاء في التعامل بينهما بالإضافة إلى الرضا بما قدره الله. 

وأضاف خبير التنمية البشرية، أنه يجب على الزوج أن يكون قدوة حسنة لأبنائه وزوجته لكي تنجح الحياة الزوجية، موضحا أن الجميع يبحث في الدنيا عن الراحلة الكاملة مع أن الله قال "ولقد خلقنا الإنسان في كبد" أي تعب ومشقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الزواج التنمية البشرية

أخبار تهمك

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يستقر على أولى صفقات الفريق

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ يوم

ثورة من لاعبي ريال مدريد ضد زيدان لهذا السبب

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يمتلك 3 عروض من أجل الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

بعد سنوات.. الكشف عن قيمة انتقال حسين الشحات إلي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يطالب باتشيكو بمشاركة هذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة الصخرة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 20 ساعة

ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

منذ حوالي 12 ساعة

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يحسم قائمة الأهلي لمونديال الأندية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

خبير: الشعب نسيج واحد لا يمكن تفرقه أبدا

خبير تنمية بشرية يطالب السيسي بتخصيص مكتب إرشاد أسري على مستوى الجمهورية (فيديو)

خبيرة تنمية بشرية توضح أسباب الحياة الروتينية بين الزوجين

شاهد.. نصائح الفنان عمرو رمزي لحياة زوجية سعيدة

خبير تنمية بشرية يكشف مفهوم السند الحقيقي في الحياة الزوجية (فيديو)

خبير تنمية بشرية: علينا الإثبات للعالم أننا أمة رحمة وسلام (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:37 م

مفاجأة كبرى.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع قلب الأهلي النابض

عاجل.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل مباراة الجونة

08:30 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

04:29 م

بعد توديع السوبر الإسباني.. المصائب لا تأتي فرادى في ريال مدريد

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض