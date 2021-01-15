عاجل.. الأهلي يعلن موعد عودة محمد محمود ومتولي للتدريبات

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الاهلي عن موعد عودة ثنائي القلعة الحمراء المصاب محمود متولي ومحمد محمود.


وأوضح عبد الحفيظ أن الثنائي المصاب يعود في شهر مارس القادم وذلك بعد أن أبعدتهما الإصابات عن المشاركة في المباريات الماضية.


يُذكر أن عبد الحفيظ سبق وأن أكد إحتمالية تواجد ثالث المصابين كريم نيدفيد في تدريبات القلعة الحمراء قبل مونديال الأندية وإن لم يستط سيكون ذلك عقب الإنتهاء من المشاركة في البطولة منتصف فبراير.

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