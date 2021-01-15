وفاة ممرضة بمستشفى الزقازيق الجامعي إثر إصابتها بفيروس كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
سمر السيد
أعلنت جامعة الزقازيق وفاة ممرضة بمستشفى الزقازيق الجامعي إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأصدرت الجامعة بيانا نعت خلاله وفاة الممرضة قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره...تنعي جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، الأستاذة أمل محمد سعيد محمد أحمد إسماعيل فني تمريض أول بمستشفيات جامعة الزقازيق إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. "

وتابعت: "يتقدم رئيس الجامعة، والسادة النواب، وعمداء الكليات، ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور لها، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان."

وأضافت: "أكد الدكتور عثمان شعلان أن الجامعة جانبه تُقدر كافة الجهود والتضحيات الغالية التي يُقدمها جميع أفراد القطاع الصحي خلال الفترة الراهنة، حيث يمثلوا خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد."

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