في ذكرى ميلاده.. نجل عبدالناصر لوالده: "شعبك بخير"

قال عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس السابق، جمال عبدالناصر، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضاف "عبدالناصر"، خلال برنامج " حقائق وأسرار"، الذي يقدمه مصطفى بكري، على قناة " صدى البلد"، أن الشعب المصري من أبناء جمال عبدالناصر بخير، ومصر قفزت قفزة كبيرة خلال 6 سنوات الأخيرة بعد معاناة امتدت لـ 40 عامًا.





وأوضح أن مصر استطاعت أن تنتصر على الجماعة الإرهابية، التي حاولت اغتيال جمال عبدالناصر في بداية حكمه.





ولفت إلى أن أوجه الشبه بين الرئيسين جمال عبدالناصر وعبدالفتاح السيسي، موضحًا أن والده كان دائما ما يحمل هموم الشعب المصري، ويسعى لحلها دون كلل أو تعب، مؤكدًا إن والده كان حريصا على قراءة الخطابات التي تصل له، التي تتضمن المشاكل والأزمات التي يعاني منها المواطنين، مؤكدا على شعوره بالشفقة تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحمل على كاهله هموم الشعب المصري.





وشدد على أهمية المشاريع التي قام والده بتنفيذها، على رأسها السد العالي، التي تتزايد أهميته يوما بعد يوم، مضيفا أن وجود هذا الصرح العملاق سيقف أمام المؤامرة التي تقف خلف إنشاء سد النهضة في إثيوبيا.



