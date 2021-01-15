عاجل - الزمالك يحسم موقفه بشكل نهائي من انتقال مصطفي محمد إلى سانت إيتيان

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على تصريحات  رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي يتاريخ 14 يناير 2021، في قناة النهار وما تضمنته من إشارة إلى أن أشخاصًا لم يسميهم، أو يبين صفتهم، طلبوا الحصول على أموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الفريق مصطفى محمد إلى ناديه.

وفي هذا الشأن يؤكد نادي الزمالك ما يلي:-

أولا: أن نادي الزمالك يرفض بأي شكل من الأشكال أية إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية.

ثانيا: يرفض النادي بشكل قاطع لا لبس فيه ما تضمنته التصريحات المذكورة من تهديد بالإفصاح عن اسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم اتمام الصفقة، ويطالب المسؤولين بنادي سانت إيتيان بالإفصاح فورا عن هذه الأسماء إن وجدت، وذلك إلتزاما بمعيار النزاهة والشفافية واجبة الاتباع.

ثالثا: وفي هذا الإطار يعلن نادي الزمالك الغاء التفاوض نهائيا، بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى نادي سانت ايتيان الفرنسي، احتراما منا لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادىء النادي العريق، والذي طالما شهدت بها الألسن والقلوب وتمسسها المشاعر.

رابعا: أن نادي الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع،مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والاساءة لبعض المسؤولين بالنادي، وسوف يعلن النادي فورا وبكل وضوح عن كل المعلومات التي يتم الكشف عنها والتعامل معها وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.

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مصطفي محمد سانت إيتيان الزمالك

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