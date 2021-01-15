وزير المالية يزف بشرى سارة لـ المصريين عن لقاحات كورونا

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قطاعي الاتصالات والأدوية من القطاعات التي شهدت رواجا خلال جائحة كورونا، حيث أصبح هناك طلب متزايد على قطاعات الاتصالات والمستلزمات الطبية والأدوية.



وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن باقي القطاعات الاقتصادية تضررت من الجائحة ولكن بنسب مختلفة، لافتا إلى أن عمل بعض القطاعات بصورة ليست كاملة يؤثر على أداء المالية العامة.



وعن المخصصات المالية للحصول على لقاح كورونا، عقب وزير المالية، "إحنا جاهزين لأي مخصصات، وسنوفر الاعتمادات المالية المطلوبة"، منوها بأنه تم تخصيص مليار جنيه تحت حساب الحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أنهم سيعملون على توفير لقاحات كورونا من أكثر من جهة.

