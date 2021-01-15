التعادل السلبي يحسم ديربي الرياض بين الهلال والأهلي

حسم التعادل السلبي موقعة الهلال والأهلي والتي جمعت الفريقان اليوم الجمعة على ملعب إستاد الجوهة المشعة في جدة لحساب لقاءات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي.









وفشل كلا الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهما إلى أهداف في الوقت الذي فشل فيه عمر السومة أن يسجل من ركلة جزاء تصدى لها عبد الله المعيوف.









بهذا التعادل رفع نادي الهلال رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة والعشرين في الصدارة بفارق نقطة عن السباب الوصيف فيما وصل نادي الأهلي للنقطة الثالثة والعشرين في المركز الثالث.



