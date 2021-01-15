وزير المالية عن تأثير جائحة كورونا: "الدنيا ملخبطة آخر لخبطة"

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:19 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث أنهم كانوا يستهدفون أن يكون الناتج المحلي الإجمالي فوق 6%، معقبا: "في حاجات كتير اتلخبطت بسبب الجائحة".

وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة فقدت السنة المالية الماضية من ايراداتها نحو 200 مليار جنيه كانت تحصل عليهم من مصادر متنوعة، كالسياحة والطيران.

وعن الوضع في النصف الثاني من العام المالي الحالي، عقب وزير المالية، "الدنيا ملخبطة آخر لخبطة.. المشكلة أن المحلات قفلت فالخارج والمخازن مليانة، فبتضطر توقف خطوط إنتاج"، متوقعا فقد 150 مليار جنيه، والأمر معتمد على سير الأحداث خلال الفترة المقبلة.

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