أسعار الذهب تحقق خسائر أسبوعية بنهاية التعاملات

حققت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع قوة العملة الأمريكية؛ و بعد بيانات اقتصادية متباينة حيث تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بأكبر وتيرة شهرية منذ يوليو/تموز.





وأعلن الرئيس المنتخب جو بايدن خطة المقترحة لحزمة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات كورونا.





وسجلت أسعار الذهب خسائر أسبوعية بنحو 0.3 بالمائة، مع ارتفاع العملة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 1.2 بالمائة، أو ما يعادل 21.50 دولار، ليصل إلى مستوى 1829.90 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.9 بالمائة إلى مستوى 1829.30 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 90.73.