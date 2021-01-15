البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف"

الجمعة 15/يناير/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي

طرح المنتج وليد منصور البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف" حيث تم تصميم بوستر لكل نجم ومن المقرر طرح الفيلم بالسينمات في موسم الصيف المقبل 2021.

وانتهي صناع الفيلم من تصوير الديكور الأول في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ٤ ايام متواصلة من التصوير جمعت معظم ابطال العمل، وصور فريق العمل بعض المشاهد الاخري بأحد الإستوديوهات بمنطقة الهرم، ومن المقرر ان يسافر فريق العمل الي المغرب لتصوير عدد كبير من المشاهد هناك.


وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة ومحمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد واحمد فواد سليم وصبري فوار وهاجر احمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور.

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك وإستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في كل بلدان العالم.

وكان اَخر تعاون بين المنتج وليد منصور والمؤلف أيمن بهجت قمر فيلم "البدلة" للنجم تامر حسني والذي عرض عام 2018 وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية حيث تخطت إيراداته تلك الوقت 70 مليون حنيه.
البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف"
البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف"
البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف"
البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف"

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