محمد صبحي يستعيد ذكرياته مع زوجته الراحلة بصورة من الشباب

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استعاد الفنان محمد صبحي ذكرياته مع زوجته الراحلة، وذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهر "صبحي" في الصورة مع زوجته وهما في بداية حياتهم، حيث كتب تعليقا قائلا: "رسمة مع زوجتي الحبيبة نيڤين رامز رحمها الله.. في بداية حياتنا".



وكان الفنان محمد صبحي قد تعرض لهجوم كبير من قبل الجمهور بسبب تكريم الجمهور في الاحتفالية التي أقامها باسم "50 سنة فن"، بجائزة تجمل صورته.