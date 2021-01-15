ساسي يضع شرطا مستحيلا لتجديد عقده مع الزمالك

حدد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، شروطه من أجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

واشترط فرجاني ساسي الحصول على 3.5 مليون يورو فى الموسم لتمديد عقده مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمدة موسمين قادمين.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأبيض، أن مسؤولي الأخير رفضوا مطالب فرجاني ساسي المالية لتجديد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويعد فرجاني ساسي أحد أهم الاعبين في تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة حيث ساهم في حصول الأبيض على العديد من الألقاب ونال إشادة وحب من جماهير القلعة البيضاء.