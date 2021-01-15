إحالة دعوى أحقية العاملين بالمؤسسات الصحفية في العلاوات إلى خبراء وزارة العدل

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:54 م
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أحالت محكمة جنوب القاهرة، الدائرة  9 عمال، الدعوى رقم 899 لسنه 2019 الي خبراء وزاره العدل.

حيث أقام أسامة عسل المحامي، عضو مجلس إدارة مؤسسة "روزاليوسف" دعواه ضد الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة روزاليوسف، للمطالبة بأحقيه العاملين بالمؤسسات الصحفية في صرف العلاوات الخاصة، المنصوص عليها بالقوانين ارقام 77 و78 لسنه 2017، والقانون رقم 96 لسنه 2018 وذلك بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق.

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