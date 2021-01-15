بعد وصلة تعذيب.. قتل طفلة على يد زوجة والدها بأكتوبر

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الشيخ زايد بعد تعرضها لوصلة تعذيب على يد زوجة والدها بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


 وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة عمرها 3 سنوات، جثة هامدة ووجود آثار تعذيب بجسدها.


تحريات المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، توصلت إلى وفاة الطفلة إثر تعرضها لوصلة تعذيب على يد زوجة والدها، بمنطقة مساكن عثمان.


وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الفرقة، إلى تمكن والد الطفلة وزوجته من الهرب، بعد تأكدهما من وفاة طفلته.


ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهما.


وجرى التحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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