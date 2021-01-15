الأرصاد تحذر والحكومة تستعد.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

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تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أى موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التى تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتى تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.



ففى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.



يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.



بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد السبت 16 يناير 2021، وحتى يوم الخميس 21 يناير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم السبت 16 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم، ومطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبلطيم"، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من شمال الوجه البحرى "البح\يرة، وكفر الشيخ، والدقهلية"، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



يوم الأحد 17 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50% تقريبا، على مناطق من شمال الوجه البحرى، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.



- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



يوم الإثنين 18 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 70% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 50% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.



يوم الثلاثاء 19 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد.



يوم الأربعاء 20 يناير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 70% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة، بنسبة 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.



- نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.



يوم الخميس 21 يناير 2021:



- شبورة مائية صباحا، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، وشمال الصعيد.



- نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.



وبالنسبة لطقس غد السبت، يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



كما يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشمالية نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة على السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.



ويسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.



ويسود طقس معتدل على شمال الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يسود طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.







الحكومة تستعد لمواجهة الطقس السيئ



وفى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ وسقوط أمطار على بعض المحافظات، وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أمس الخميس، برفع درجة الاستعداد والطوارئ فى الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجميع المواقع، خصوصا المتوقع سقوط الامطار بها وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبا لأية أحداث غير متوقعة.



وشدد شعراوى على ضرورة اتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من تطهير مخرات السيول، وجاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه، وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار، والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.



وكلف شعراوى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء وإتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.



وطالب الوزير المواطنين فى المحافظات التى تسوء فيها الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها بتوخى الحيطة والحذر وعدم النزول من منازلهم إلا فى حالات الضرورة حرصا على سلامتهم.