بورش تعلن إطلاق سيارتها الجديدة الكلاسيكية "بوكستر 25"

احتفلت شركة بورش الألمانية بطريقتها الخاصة، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبوكستر بإطلاق نسخة خاصة باسم بوكستر 25، ونقدم لكم بعض مواصفاتها.





حصلت بوكستر 25 على أقوى محرك متوفر لبوكستر سعة 4.0 لتر طبيعي التنفس ينتج 394 حصان مع توفر ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي اختياري. وستحصل على نظام تعليق نشط ونظام توجيه العزم مع قرص تفاضلي محدود الانزلاق بشكل قياسي.





من حيث التصميم ستوفر السيارة لمسات من اللون الذهبي الكلاسيكي مع تصميم معدل للواجهة الأمامية بالإضافة لجنوط خاصة لنسخة بوكستر 25، تأتي الداخلية كذلك بفرش من الجلد الأحمر الكلاسيكي وشعارات بوكستر 25.