مصدر أمني يكشف حقيقة قيام مجهولين بتحطيم تميمة كأس العالم لكرة اليد

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
نفى مصدر أمني ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن قيام الأجهزة الأمنية بتكثيف جهود ضبط المتهمين بتحطيم مجسم "تميمة بطولة كأس العالم لكرة اليد" بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تمامًا من الصحة، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أن مجسم التميمة المشار إليه مصنوع من مادة "الفوم" ومثبته بقاعدة خشبية بمدخل مدينة زويل من طريق الواحات بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر.

وأشار المصدر إلى أن سقوطها نتج عن سرعة الرياح دون تدخل بشرى، مما أدى إلى تحطمها وتم رفعها بمعرفة شركة الدعاية المعنية بذلك وإيداعها بالمخازن، وأنه جارى الإنتهاء من تصنيع البديل.

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