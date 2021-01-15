لمحبي الألعاب الإلكترونية.. آيسر تطلق ثلاث شاشات جديدة

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:42 م
شاشة Predator XB323QK NV
شاشة Predator XB323QK NV
أطلقت شركة آيسر ثلاث شاشات من سلسلتي "Predator" و"Nitro "لمحبي الألعاب الإلكترونية، وفيما يلي نقدم لكم مواصفات هذه الشاشات.

 قدمت آيسر الشاشات الجديدة مزايا عديدة مع اعتماد تقنية TÜV Rheinland Eyesafe التي جرى تصميمها خصيصًا لإصدار ضوء أزرق عالي الطاقة مقارنةً بشاشات LCD المتوافقة مع معايير الصناعة.

وبهدا الخصوص، قال فيكتور شين، رئيس قسم الشاشات الرقمية في آيسر: “تتميز شاشات الألعاب الخاصة بنا بأحدث التقنيات على مستوى الصناعة، والتي تمنح اللاعبين أداءً سلساً وبيئة لعب مريحة”. 

وأضاف: "أثبتت شاشات Predator الجديدة التي جرى تصميمها لتلبية متطلبات أكثر اللاعبين المتعطشين للقوة، جودتها وموثوقيتها باعتبارها الخيار الأفضل للاعبين المحترفين وحتى للاعبين الهواة الذين يرغبون في الاستمتاع باللعب فقط. وتتوفر شاشات Predator وNitro الجديدة من آيسر بتصميمات وأحجام متنوعة لدعم جميع من يبحثون عن شاشات للألعاب الإلكترونية في السوق".

شاشة Predator XB273U NX

تأتي شاشة Predator XB273U NX بقياس 27 بوصة، وتتميز بدقة صورة WQHD (2560 x 1440) ومعدل تحديث 275 هرتز (قابل لرفع التردد) وزمن استجابة يبلغ 0.5 مللي ثانية (عند التحول من اللون الرمادي إلى الرمادي)، وهو ما يتيح تقديم تجربة مشاهدة سلسة بدون أي تقطيع حتى عندما تتحرك الأجسام بسرعة عبر الشاشة.

وتغطي الشاشة التي تدعم تقنية HDR نحو 95% من النطاق اللوني DCI-P3 لتقدم صورة نابضة بالحياة وألوان، وتعزز تقنية Agile-Splendor IPS من آيسر جودة الصورة حتى مع زوايا المشاهدة الواسعة.    

كما تدعم الشاشة تقنية NVIDIA Reflex Latency Analyzer، وهي أداة متطورة لقياس زمن استجابة النظام وتعمل على كشف النقرات القادمة من الفأرة ثم قياس الوقت الذي تستغرقه وحدات البكسل الناتجة (على سبيل المثال: الوميض الصادر عن فوهة البندقية) لتتغير على الشاشة، في ما تقدم تقنية NVIDIA G-SYNC تجربة ألعاب خالية من التقطيع بالإضافة إلى معدل تباين ونطاق ألوان أكثر اتساعًا. 

شاشة Predator XB323QK NV بدقة 4K

تتميز شاشة الألعاب Predator XB323QK NV بقياس 31.5 بوصة ودعم تقنية G-SYNC مع دقة صورة UHD (3840 x 2160) ومعدل تحديث سريع يبلغ 144 هرتز.

وتقول آيسر أن الشاشة تغطي نسبة 90% من نطاق الألوان DCI-P3. كما تدعم تقنية Agile Splendor IPS، واعتماد VESA DisplayHDR 400.   

مجموعة تقنيات Acer VisionCare 4.0

تضم كلتا الشاشتين الجديدتين ضمن سلسلة Predator XB3 مجموعة تقنيات Acer VisionCare 4.0 التي تساعد على حماية أعين المستخدمين خلال جلسات اللعب والبطولات الطويلة وفقًا لا أشارت له الشركة. وتشمل تقنيات Acer VisionCare 4.0 تقنية LightSense لضبط سطوع الشاشة وفقًا للإضاءة المحيطة، بالإضافة إلى AdaptiveLight و ColorSenseو ProxiSense التي تقيس مستوى الإضاءة في البيئة المحيطة بالشاشة وتقوم بضبط السطوع ودرجة حرارة الألوان بشكل تلقائي.

شاشة Acer Nitro XV282K KV

تأتي Nitro XV282K KV مع تقنية IPS ودقة 4K UHD (3840 x 2160)  ومعدل تباين 100,000,000:1 لعرض صور دقيقة، بالإضافة إلى تغطية 90% من النطاق اللوني DCI-P3.

وتدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium، بالإضافة إلى معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، وزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية لعرض الإطارات بشكل سريع. كما تأتي مع منفذ HDMI 2.1 وكابل لدعم أحدث أجهزة الألعاب بدقة 4K UHD ومعدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز.

وقد حصلت الشاشة كذلك على اعتماد TÜV Rheinland Eyesafe، ودعم تقنية Agile-Splendor IPS الجديدة من آيسر لتقديم صور واضحة حتى مع زوايا المشاهدة الواسعة.

وتتميز شاشات Nitro XV2 الجديدة بتقنيات Acer HDR 400 و liquid crystal IPS لتعزيز جودة الصور، وتأتي مزودة بتقنيات Acer VisionCare 3.0؛ وتشمل هذه التقنيات LightSense و ColorSenseو ProxiSenseو BluelightShield. 

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