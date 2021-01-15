منتخب السويس يفوز على زد فى عقر داره بالقسم الثاني





وفي الدقيقة 74 اجري منتخب السويس تبديله الثاني بدخول اللاعب أحمد فوزي بدلا من رفعت طارق، وفي الدقيقة 80 أجرى زد تبديله الرابع بدخول رضا الويشي بدلا من نانا انطوي، وحصل اللاعب محمود أحمد (كوكو) على الانذار الأول في الدقيقة 83 لاهدار الوقت. وفي الدقيقة 84 أهدر زد فرصة محققة عن طريق لاعبه محمد شاهين برأسية، ولكن تمر بجوار القائم.





وفي الدقيقة 87 أجرى منتخب السويس تبديله الرابع بدخول محمد محمود بدلا من نور العريان، واعلن حكم المباراة نادر قمر الدولة عن خمس دقائق وقت بدل ضائع. وفي الدقيقة 93 أجرى زد تبديله الأخير بدخول حسني زكي بدلا من يوسف حسن. وينتهي المباراة بفوز السويس بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السويس إلي 17 نقطة بالمركز الثاني، بينما يتجمد رصيد زد عند 13 نقطة بالمركز الرابع.



ادار المباراة تحكيمياً:



نادر قمر الدولة (حكم ساحة)

ايمن دعبس (مساعد أول)

أحمد يوسف (مساعد ثاني)

محمد إسماعيل (حكم رابع)



يسري عرفة (مراقب المباراة)

عزت الكاشف (مراقب الحكام)





ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 19 نقطة

2- منتخب السويس 17 نقطة

3- الداخلية 13 نقطة 4- كوكاكولا 13 نقطة 5- الترسانة 13 نقطة 5- الترسانة 13 نقطة 6- زد 13 نقطة 7- بتروجت 12 نقطة

8- سرس الليان 12 نقطة

9- المريخ 11 نقطة

10- القناة 10 نقاط

11- النصر 9 نقاط

12- النجوم 8 نقاط

13- السكة 8 نقاط

14- الزرقا 8 نقاط

15- جمهورية شبين 7 نقاط

16- طنطا 6 نقاط

نجح نادي منتخب السويس بقيادة أشرف خضر بالفوز على زد بهدف دون مقابل، ضمن مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الثانية بالقسم الثاني.سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الدقيقة 19 سجل منتخب السويس أولى اهدافه عن طريق أبو النصر حلمي من عرضية اللاعب أحمد حسين.بدأ زد المباراة بتشكيلة مكونة من: وليد توفيق - محمد أحمد (كماتشو) - إسلام رمضان - عمر رجب - شريف أشرف - كريم بدير - يوسف حسن - كليف مانديرا عمر محمد - محمد حمدي - نانا انطوي.بدلاء زد: سعيد فتحي - حسني زكي - إسلام خالد (الفار) - رضا الويشي - رجب حسن - إسلام عبد الغني - محمد شاهين - أحمد عادل - علي جمال.بدأ منتخب السويس بتشكيلة مكونة من: محمود أحمد (كوكو) - كريم يكن - إبراهيم بكر - أحمد فتحي - أحمد سيد - أحمد فتحي - عماد علاء - رفعت طارق - أحمد حسين - أبو النصر حلمي.بدلاء منتخب السويس: محمد عاطف - أحمد زغلول - أحمد فوزي - يوسف محمد - مصطفي علي - محمد محمود - محمد علاء - محمود علي - مصطفي حافظ.بدأت المباراة بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى جاء الدقيقة 19 سجل منتخب السويس أولى اهدافه عن طريق أبو النصر حلمي من عرضية اللاعب أحمد حسين، في الدقيقة 44 سدد اللاعب أحمد حسين لاعب منتخب السويس من الناحية اليمني لتصدم بالعارضة. وينتهي الشوط الأول بتقدم السويس بهدف دون مقابل.وفي الشوط الثاني أجرى زد، تبديلان دفعة واحدة، محمد شاهين بدلا من كليف مانديرا وأحمد عادل بدلا من شريف أشرف. وواصل الفريقين تبادل الهجمات، وفي الدقيقة 63 أجرى منتخب السويس تبديله الأول بدخول يوسف محمد بدلا من أحمد حسين. وأجرى تبديله الثالث بدخول اللاعب إسلام الفار بدلا من عمر حبشي، وواصل الفريقين تبادل الهجمات.