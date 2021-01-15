حصاد البورصة .. 488 مليون جنيه صافي مشتريات "الأجانب" و"العرب" خلال الأسبوع المنتهي

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:09 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب والتي سجلت  صافي بقيمة  488 مليون جنيه، خلال ،فيما إتجهت تعاملات المستثمرين  الأجانب إلى الشراء بصافي قدره 387.6 مليون جنيه.

وأشارالتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية  أن العرب اتجهوا نحو الشراء بحوالي 100.3 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون إلى البيع دون أن يحدد التقرير قيم تعاملاتهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11453.43 نقطة، في ثاني أسبوع بعام 2021، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 2254.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.08% مغلقًا عند مستوى 3252.8 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 13886.97 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليغلق عند مستوى 1062.28 نقطة.

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