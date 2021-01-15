حصاد البورصة .. 488 مليون جنيه صافي مشتريات "الأجانب" و"العرب" خلال الأسبوع المنتهي

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب والتي سجلت صافي بقيمة 488 مليون جنيه، خلال ،فيما إتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب إلى الشراء بصافي قدره 387.6 مليون جنيه.





وأشارالتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن العرب اتجهوا نحو الشراء بحوالي 100.3 مليون جنيه، بينما اتجه المصريون إلى البيع دون أن يحدد التقرير قيم تعاملاتهم.



