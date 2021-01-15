فوز بورتو والقناة ومنتخب السويس وخسارة النصر بالقسم الثاني

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
أسفرت نتائج الجولة التاسعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني عن فوز بورتو على طنطا بهدف سيد حمدي في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وحقق فريق منتخب السويس الفوز على فريق زد إف سي بهدف أبو النصر حلمي في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وفاز فريق القناة على فريق النجوم بهدف وحيد محسن في الدقيقة 7 من الشوط الثاني.

وحقق فريق كوكاكولا فوزاً مهماً على مضيفه فريق النصر بهدفين نظيفين سجلها حسام عبد الواحد من ركلة جزاء واضاف كريم حلاوه الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة

وفاز فريق الترسانة على فريق الزرقا بهدف دون رد سجله نانا كوامى في الشوط الثاني، وإهدر رضا سيد لاعب الترسانة ركلة جزاء في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وتعادل فريق سرس الليان مع فريق السكة الحديد بهدف لمثله تقدم فريق سرس الليان بهدف دون رد في الشوط الأول سجله حلمى احمد من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول وتعادل فتحي مجدى للسكة الحديد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ويقام غدا السبت لقاء الداخلية مع المريخ بالدفاع الجوي، تأجل لقاء جمهورية شبين مع بتروجت إلى يوم 25 يناير.

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو 19 نقطة
2- منتخب السويس 17 نقطة
3- الداخلية 13 نقطة
4- كوكاكولا 13 نقطة
5- الترسانة 13 نقطة
6- زد 13 نقطة
7- بتروجت 12 نقطة
8- سرس الليان 12 نقطة
9- المريخ 11 نقطة
10- القناة 10 نقاط
11- النصر 9 نقاط
12- النجوم 8 نقاط
13- السكة 8 نقاط
14- الزرقا 8 نقاط
15- جمهورية شبين 7 نقاط
16- طنطا 6 نقاط

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