الأهلي × المونديال (2).. الساحر "أبوتريكة" يقود المارد الأحمر لبرونزية كأس العالم 2006

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير المصرية انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، ويشارك فيها النادي الأهلي ممثلًا عن قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي على حساب غريمه الزمالك.

ويسجل النادي الأهلي مشاركته رقم 6 في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يعد ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة العالمية عبر تاريخها، خلف نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي الأكثر مشاركة بالبطولة بـ9 مشاركات.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في سلسلة حلقات يومية أبرز ما قدمه النادي الأهلي خلال 5 مشاركات سابقة له في بطولة كأس العالم للأندية، ونسلط الضوء في حلقة اليوم، على مشاركة الأحمر في المحفل العالمي عام 2006:-

عاد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2006، بعد ظهور باهت في نسخة البطولة عام 2005، وحجز المارد الأحمر مقعده بين كبار العالم في المونديال الذي استضافته اليابان، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الصفاقسي التونسي بعدما تعادل الفريقين ذهابًا 1/1 وفاز الأهلي إيابًا بهدف محمد أبوتريكة.

خاض الأهلي منافسات البطولة العالمية بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه وقائمة مكونة من:-

عصام الحضرى ونادر السيد وأمير عبد الحميد وعماد النحاس وشادى محمد ووائل جمعة وأحمد السيد ومحمد صديق وعبد الإله جلال وأحمد صديق ومحمد عبد الله وإسلام الشاطر وطارق السعيد وأحمد شديد قناوى ومحمد شوقى وحسن مصطفى وحسام عاشور وأكوتى مانساه وأحمد حسن ووائل رياض ومحمد أبو تريكة وأسامة حسنى وفلافيو أمادو وعماد متعب.

افتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم 2006 بالفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بهدفين دون رد سجلهما (فلافيو - محمد أبوتريكة)، وتأهل لملاقاة فريق انترناسيونال البرازيلي في الدور نصف النهائي ولكنه خسر بنتيجة 2 / 1 وسجل هدف الأحمر الوحيد اللاعب (فلافيو).

بعد خسارته في الدور نصف النهائي، انتقل الأهلي لمواجهة فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث، وتألق النجم محمد أبوتريكة وسجل هدفين للمارد الأحمر وقاده للفوز بنتيجة 2-0 والتتويج بالميدالية البرونزية للبطولة العالمية في أفضل انجازات الفريق الأهلاوي بالبطولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مونديال الأندية الفجر الأهلي أبو تريكة

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ ثلث ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 16 ساعة

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

منذ ساعة الا ربع

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ ساعتين و 54 دقيقة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ يوم

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نجم بيراميدز بعد الفوز على المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين

رسمياً.. برشلونة يعلن تأجيل انتخابات الرئاسة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده.. حكاية 22 رقمًا تُزين مشوار "أبوتريكة" مع الساحرة المستديرة

بعد تأهل الترجي التونسي.. ماذا قدمت الأندية العربية في كأس العالم للأندية؟

أرقام لا تفوتك قبل ضربة بداية بطولة كأس العالم للأندية

السد VS هينجين سبورت.. ماذا يفعل العرب في افتتاح كأس العالم للأندية؟

أرقام مُضيئة في مسيرة "الحاوي" وليد سليمان مع الأهلي

قبل موقعة كأس مصر.. تفوق كاسح في تاريخ مباريات الأهلي والترسانة (أرقام)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:29 م

عاجل.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

01:54 م

انسحاب أوكلاند سيتي يُقرب الأهلي من رقم قياسي في مونديال الأندية

06:41 م

صراع ثنائي بين ليفربول وبايرن ميونخ على ضم نجم ريال مدريد

07:00 م

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض