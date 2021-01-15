الأهلي × المونديال (2).. الساحر "أبوتريكة" يقود المارد الأحمر لبرونزية كأس العالم 2006
عصام الحضرى ونادر السيد وأمير عبد الحميد وعماد النحاس وشادى محمد ووائل جمعة وأحمد السيد ومحمد صديق وعبد الإله جلال وأحمد صديق ومحمد عبد الله وإسلام الشاطر وطارق السعيد وأحمد شديد قناوى ومحمد شوقى وحسن مصطفى وحسام عاشور وأكوتى مانساه وأحمد حسن ووائل رياض ومحمد أبو تريكة وأسامة حسنى وفلافيو أمادو وعماد متعب.
افتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم 2006 بالفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بهدفين دون رد سجلهما (فلافيو - محمد أبوتريكة)، وتأهل لملاقاة فريق انترناسيونال البرازيلي في الدور نصف النهائي ولكنه خسر بنتيجة 2 / 1 وسجل هدف الأحمر الوحيد اللاعب (فلافيو).
بعد خسارته في الدور نصف النهائي، انتقل الأهلي لمواجهة فريق كلوب أمريكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث، وتألق النجم محمد أبوتريكة وسجل هدفين للمارد الأحمر وقاده للفوز بنتيجة 2-0 والتتويج بالميدالية البرونزية للبطولة العالمية في أفضل انجازات الفريق الأهلاوي بالبطولة.
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