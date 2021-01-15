الشباب السعودي يستقر على إبقاء هرنانديز

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يبدو أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي في طريقها للإستمرار على كارلوس هرنانديز في منصب المدير الفني للفريق بعد تعيينه مدرب مؤقت خلفا لبيدرو كايشينيا.


وأكدت بعض المصادر الصحفية السعودية أن هرنانديز حصل على الثقة من مجلس إدارة الفريق بعد النتائج المميزة التي حققها مؤخراً ما يجعل تعيين مدير فني جديد أمر مستبعد.


يُذكر أن الشباب كان قد أقال كايشينيا من منصبه بعد الفشل في الوصول إلى نهائي البطولة العربية والخروج على يد فريق نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف إياباً.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيرنانديز الشباب الدوري السعودي الأبا

أخبار تهمك

تعرف على قائمة الأهلي النهائية المشاركة في مونديال الأندية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 22 ساعة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 14 ساعة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

منذ أقل من ساعة

انخفاض جديد في درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ أقل من ساعتين

نجم اتلتيك بلباو: أتمنى عدم رؤية ميسي في السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يهزم المقاولون العرب بالثلاثة في الدوري المصري

منذ 42 دقيقة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

قمة مانشستر يونايتد وباريس جيرمان تحسم مصير "سولسكاير"

ردود أفعال على تعيين سولشار مدرباً دائماً لمانشستر يونايتد

تقارير: ميلان يستقر على إقالة جاتوزو

الأمير يتولى منصباً في مجلس إدارة نادي الاتحاد

مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قدم "كارتيرون" بعد مغادرته القلعة الحمراء؟

نقل مباراة العودة بين الشباب والشرطة في البطولة العربية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

04:32 م

تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

04:02 م

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض