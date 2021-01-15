بيراميدز يهزم المقاولون العرب بالثلاثة في الدوري المصري

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:39 م
بوابة الفجر
محمد زويد


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا عريضا على  نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بستاد الدفاع الجوي.

تقدم أحمد سامي لبيراميدز في الدقيقة 42 برأسية  قبل أن يضيف رمضان صبحي الثاني بمهارة في الدقيقة 61، وعاد صبحي لتسجيل الثالث لبيراميدز والثاني له في هذه المباراة في الدقيقة 85 بعد تمريرة من جانب عبد الله السعيد.

وسجل هدف المقاولون العرب الوحيد البديل التونسي هيثم جويني في الدقيقة 93 من عمر اللقاء لينتهي بنتيجه ثلاثة أهداف لهدف.

وشهدت المباراة إثارة وندية بين بيراميدز والمقاولون العرب كما شهدت المواجهة مشاركة الحارس المهدي سليمان بعد أن تعرض المخضرم شريف إكرامي لإصابة في شوط المباراة الأول.

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