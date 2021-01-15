عزل ترامب وإصابات كورونا تتخطى 93 مليونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

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شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 9 يناير 2020، وحتى اليوم الجمعة 15 يناير 2021:



وقف حساب ترامب على "تويتر":



قرر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يوم السبت الماضي، وقف حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بشكل نهائي.



وأوضح الموقع، أن ذلك تحسبا لحظر المزيد من التحريض على العنف.



وجاء القرار بعد أن اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مبنى الكونجرس، أثناء عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.



وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من إخلاء مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت.



وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.



إصابة 6 جنود فرنسيين في هجوم انتحاري بمالي:



أصيب 6 جنود فرنسيين بجروح متفاوتة الخطورة، في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة تعرضوا له في منطقة "غورما" بوسط جمهورية مالي بإفريقيا.



ونقلت القناة التلفزيونية الفرنسية "فرانس إنفو"، عن هيئة أركان الجيش الفرنسي، أن السيارة انفجرت، يوم السبت الماضي، وهي تقترب من قافلة للقوات الفرنسية، محاولةً الاصطدام بها قبل تشغيل نظام المتفجرات من طرف السائق الانتحاري.



وأوضحت هيئة أركان الجيش الفرنسي، أن حياة الجنود الفرنسيين المصابين خارجة عن دائرة الخطر، بالنظر إلى الفحوص الطبية التي أُجريت لهم في المستشفى العسكري بمدينة غاو، فيما تقرر نقل 3 منهم إلى فرنسا.



الملكة إليزابيث وزوجها يحصلان على لقاح كورونا:



أعلن قصر بكنجهام السبتن، يوم السبت الماضى، أن الملكة إليزابيث وزوجها فيليب دوق أدنبره حصلا على لقاح كورونا.



وقال بيان صادر عن القصر: "حصلت الملكة ودوق أدنبره اليوم على لقاح كوفيد - 19".



وتبلغ الملكة من العمر 94 عاما في حين يبلغ عمر زوجها 99 عاما.



وقال مصدر بالقصر الملكي إن طبيب الأسرة قام بعملية التطعيم في قصر وندسور، مضيفا أن الملكة أعلنت الخبر لدحض أي تكهنات بهذا الشأن.



مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بأمريكا:



أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الأحد الماضي، مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرون، جراء إطلاق نار امتد من ولاية شيكاغو إلى إيفانستون، في الولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن طالبا في جامعة شيكاغو يبلغ من العمر 30 عامًا قتل في الحادث، وأصيبت امرأة برصاصة بعد أن تم أخذها كرهينة.



وقالت الشرطة الأمريكية، إنها حددت المشتبه به على أنه جيسون نايتنجيل، البالغ من العمر 32 عاما، وقال مسؤولون إن نايتنجيل قتل أيضا بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.



الرئيس الجزائري يتوجه إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات كورونا:



أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، توجه يوم الأحد الماضي، إلى ألمانيا لتلقي العلاج إثر إصابته بمضاعفات في قدمه جراء إصابته سابقا بفيروس كورونا.



وأصدرت الرئاسة الجزائرية بيانا جاء فيه: "إن علاج المضاعفات كان مبرمجا قبل عودة السيد الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك"، موضحا أن "إصابة الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة".



وأضاف البيان أن "كبار المسؤولين في الدولة ودعوا الرئيس بالقاعدة الجوية ببوفاريك".



بايدن يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا:



أعلن مكتب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم الإثنين الماضي، أنه سيحصل على جرعته الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



جاء ذلك بعد 3 أسابيع من تطعيمه بالجرعة الأولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.



وقال بايدن، صاحب الـ78 عاما للأمريكيين وقت تطعيمه: "لا شيء يدعو إلى القلق".



مجلس الدفاع الأعلى اللبناني يعلن حالة الطوارئ:



أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان حالة الطوارئ الصحية من 14 الى 25 من شهر يناير الحالي.



وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حالة الطوارئ قابلة للتمديد وفق النتائج، وتتضمن فرض حظر تجول نهاري وليلي ابتداء من يوم الخميس 14 يناير وحتى الـ25 من نفس الشهر.



ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة إلى إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة تمدد وباء ?كورونا?، مشيرا إلى أن المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي الفيروس.



ظهور فيروس "الخفاش الأوروبي" في فرنسا:



أثار فيروس الخفافيش النادر حالة من الجدل وذلك بعد أن تم الإفصاح عن حالة وفاة لمتقاعد فرنسي، يتجاوز الـ60 عام، نتيجة مضاعفات الاصابة بفيروس الخفافيش الأوروبي من النوع الأول "EBLVـ1"، كما تم العثر على عدد من الخفافيش فوق سطح منزله.



وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و" تويتر"، صورا لفريق طبي يحمل الخفافيش، فيما جاءت التعليقات ما بين ساخر من وجود فيرس جديد وما بين متخوف من انتشاره.



ومن الجدير بالذكر أن صحيفة "ديلى ستار"، كانت قد كشفت أنه في أغسطس من عام 2019، تعرض للعض أو الخدش من قبل الخفاش الذي كان يعيش أعلى منزله، ما أصابه بالفيروس، الذى لم يسجل وفيات للبشرية منذ 35 عاما.



فيما أكد التقرير الطبي أنه كان يعانى من التهاب الدماغ، كما أظهر التحليل أنه أصيب بفيروس الخفافيش الأوروبي والتي تعد الحالة الأولى التي تم تسجيلها في فرنسا لأول مرة.



وفاة 23 شخصا تم تطعيمهم بلقاح "فايزر" في النرويج:



أعلنت وكالة الأدوية النرويجية، أمس الخميس، أن 23 شخصا توفوا عقب تلقيهم لقاح "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لـ"كوفيد – 19"، فيما غيرت السلطات الصحية في البلاد توصيات تطعيم المسنين بهذا اللقاح.



وأشارت الوكالة إلى أن "جميع الوفيات تم تسجيلها بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ويعانون من ضعف المناعة".



ونقلت قناة "أن آر كي" النرويجية عن المتحدث باسم الوكالة شتاينار مادسن قوله: "هذه الحالات ليست مقلقة، من الواضح أن هذا اللقاح له عامل خطر ضئيل للغاية، مع استثناءات قليلة عندما يتعلق الأمر بالمرضى المسنين الذين يعانون من سوء الحالة الصحية".



وأضاف: "الآثار الجانبية المعتادة يمكن أن تسهم في مسار أكثر خطورة للأمراض لدى كبار السن".



وأضاف المعهد الوطني للصحة تغييرا في توصياته لتطعيم المرضى المسنين المصابين بأمراض خطيرة.



مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار عزل ترامب:



تلاحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اتهامات بالتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول بخطابه قبل أسبوع، أمام تجمع حاشد لأنصاره خارج البيت الأبيض.



وصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار اتهام الرئيس، دونالد ترامب، بـ"تحريض" أنصاره في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول - مقر البرلمان - الأسبوع الماضي.



وانضم عشرة نواب من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح القرار، الذي جاء بنتيجة 232 صوتا مقابل 197.



وبتلك الخطوة، أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُعزل مرتين أو يتهمه البرلمان بارتكاب جرائم.



إحصائيات كورونا عالميا:



فى المجموع، على مستوى العالم، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على مستوى العالم، 93 مليونا، و184 ألفا، و251 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، مليونا، و995 ألفا، و806 حالات وفاة.