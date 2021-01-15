حقيقة مفاوضات الزمالك للتعاقد مع نجم نسور قرطاج

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بضم مهاجم قوي.

وطالب جايمي باتشيكو المدير الفنى لنادى الزمالك بالتعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا وبعد اقتراب مصطفى محمد من الرحيل.

وعلم الفجر الرياضي أن ليس هناك تواصل من جانب مسؤولو الزمالك مع يوسف المساكني نجم منتخب تونس للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قرر تعديل موعد تدريبات الفريق الجماعية بداية من اليوم الجمعة  لتقام في الساعة الخامسة بدلا من الساعة الثانية ظهرا.

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.

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