35 لقبًا تُزين مسيرة "السد العالي" عصام الحضري في عيد ميلاده الـ48 (تقرير)





ويعد عصام الحضري واحد من أساطير حراسة المرمي في تاريخ مصر والوطن العربي وقارة إفريقيا، حقق خلال مسيرته الكروية العديد من الألقاب والبطولات والأرقام القياسية مع الأندية التي لعب لها ومنتخب مصر.





بدأ "الحضري" مسيرته الكروية ضمن صفوف نادي دمياط في دوري الدرجة الثانية وتألق معه بشكل لافت للأنظار في مركز حراسة المرمى مما دفع مسئولي النادي الأهلي للتعاقد معه عام 1996 واستمر مع المارد الأحمر حتى عام 2008 وحصد معه العديد من النجاحات والبطولات على كافة المستويات المحلية والعربية والإفريقية.





رحل "السد العالي" عن النادي الأهلي بشكل مفاجئ عام 2008 لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي ضمن صفوف نادي سيون السويسري ولعب معه عام واحد، بعدها عاد لمصر ولعب للاسماعيلي والزمالك، ثم خاض تجربة خارجية جديدة مع نادي الهلال السوداني وفاز معه بالدوري وكأس السودان.





عاد لمصر وانضم للاتحاد السكندري عام 2012 على سبيل الإعارة، ثم بعدها انتقل بشكل نهائي إلى نادي وادي دجلة ولعب معه لمدة عام، قبل انضمامه مجددًا للاسماعيلي موسم 2014 - 2015، ثم عاد للنادي الدجلاوي واستمر معه عامين حتى 2017.





توجه إلى السعودية موسم 2017 - 2018 وانضم لصفوف نادي التعاون السعودي في تجربة احترافية قصيرة، وعاد بالموسم التالي لينضم للاسماعيلي ولم يستمر معه طويلا، وكانت آخر محطاته في الملاعب مع نادي النجوم عام 2019 ولم ينضم بعدها لأي فريق رغم تلقيه عدة عروض محلية وخارجية لكنه فضل الاعتزال نهائيا.





خاض "الحضري" 157 مباراة دولية مع منتخب مصر وحقق مع الفراعنة لقب بطولة أمم إفريقيا 4 مرات، ويعد أكبر لاعب يشارك في المباريات الدولية مع منتخب مصر، وأكبر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم، حيث شارك في مونديال روسيا وعمره 45 عامًا و5 أشهر و11 يومًا.

كما أن عصام الحضري هو أكبر لاعب يشارك في تاريخ بطولة أمم إفريقيا، حيث شارك أمام منتخب الكاميرون في نسخة البطولة القارية عام 2017 وعمره كان (44 عامًا و22 يومًا).



حقق "الحضري" 35 لقبًا خلال مشواره الكروي في الملاعب جاءت كالتالي:





- الأهلي (24 لقبًا): (7 دوري ممتاز، 4 كأس مصر، 4 سوبر مصري، 3 دوري أبطال إفريقيا، 3 سوبر إفريقي، 2 سوبر عربي، 1 بطولة عربية)، بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية عام 2006.





- الهلال المريخ السوداني (3 ألقاب): (1 الدوري السوداني - 2 كأس السودان).





- سيون السويسري (1 لقب): (كأس سويسرا).





- منتخب مصر (7 بطولات): (4 كأس الأمم الإفريقية - ذهبية دورة الألعاب الإفريقية - ذهبية دورة الألعاب العربية - كأس العالم العسكرية).





- حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة أمم إفريقيا 3 مرات، كما فاز بجائزة أفضل حارس في دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي 3 مرات أيضًا.

يطفئ اليوم الجمعة، عصام الحضري حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق، شمعة عيد ميلاده الـ48، حيث أنه من مواليد 15 يناير لعام 1973، بـ"كفر البطيخ" في محافظة دمياط.