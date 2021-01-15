البورصات الأوروبية تتراجع مع مخاوف من العزل العام

تتجه البورصات الأوروبية لاختتام الأسبوع بأداء حذر إذ يؤدي احتمال فرض إجراءات عزل عام أشد صرامة في ألمانيا وفرنسا، كذلك قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين إلى تراجع التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة، ليتجه لاختتام الأسبوع على انخفاض طفيف.

ونزل المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة، وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة. كما هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة على الرغم من بيانات أظهرت أن اقتصاد بريطانيا سجل انكماشا أقل من المتوقع في نوفمبر.

وارتفع سهم مجموعة ساب الألمانية لتطبيقات الأعمال 0.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن نتائج أولية سنوية جاءت أعلى من الحد الأعلى للتوقعات، لكنها توقعت انخفاض الأرباح التشغيلية في 2021.

وهبط سهم سيمنس إنرجي 5.3 بالمئة بعد أن اتهمت جنرال إلكتريك وحدة تابعة لشركة توزيع الكهرباء باستخدام أسرار تجارية مسروقة للتلاعب بعروض لعقود مربحة.