تعرف على الحالة الصحية لماجد المصري عقب إصابته بكورونا

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شارك الفنان ماجد المصري صورة من أحدث جلسات تصوير له من الحجر المنزلي عقب إصابته بكورونا وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب "المصري" تعليقا قائلا: "صباح الفل على كل الغاليين".



يذكر أن ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري طالبت من الجمهور الدعاء لوالدتها وذلك عقب إصابتها بكورونا واشتباه اصابتها بجلطة وكتبت قائلة: " يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله".