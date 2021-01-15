تعرف على الحالة الصحية لماجد المصري عقب إصابته بكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان ماجد المصري صورة من أحدث جلسات تصوير له من الحجر المنزلي عقب إصابته بكورونا وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتب "المصري" تعليقا قائلا: "صباح الفل على كل الغاليين".

يذكر أن ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري طالبت من الجمهور الدعاء لوالدتها وذلك عقب إصابتها بكورونا واشتباه اصابتها بجلطة وكتبت قائلة: " يارب أنت الشافي.. ادعوا لأمي.. اشتباه في جلطة قلبية وذبحة صدرية الحمد لله".

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