لجنة لمعاينة مبنى مصنع ملابس سقط بداخله مصعد وتسبب في وفاة 3 أشخاص بالشرقية

الجمعة 15/يناير/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
سمر السيد


أعلن مجلس مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية برئاسة عبادة محمد رئيس المجلس عن تشكيل لجنة هندسية وفنية لمعاينة مبنى مصنع الملابس الذي سقط بداخله مصعد لرفع المعدات والمواد الخام وأسفر عن مصرع 3 عمال مساء أمس بقرية الفدادنة التابعة لمركز فاقوس.

وعاينت اللجنة المبنى لبيان مدى توافر الاشتراطات الهندسية والانشائية والفنية وكذلك التصاريح اللازمة لإقامة المبنى والمصعد داخله.

وأوضح رئيس المدينة أن المصنع مشيد من مبنيين متجاورين أحدهما جرى إنشائه عام 2015 مرخص ومكون من 8 طوابق. ومبنى ملاصق له تم إنشائه منذ نحو 5 سنوات يتكون من بدروم و8 طوابق وهو المبنى الذي وقع بداخله الحادث وتبين أنه غير مرخص واتخذت الوحدة المحلية الواقع بنطاقها المصنع الإجراءات اللازمة بشأن رصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانوينة في حينه. مشيرا إلى أن مالك المصنع تقدم مؤخرا بطلب للتصالح بشأن مخالفة البناء.

وأشار إلى أنه تبين أن العمال كانوا يستقلون مصعد "ونش" لرفع المعدات والمواد الخام إلا أنه سقط بهم ما أدى وفاتهم. موضحا أنه تبين للجنة المعاينة أن مكان المصعد معد ليكون أسانسير ولكن لم يتم إقامة الأسانسير حتى الآن. وأضاف أن اللجنة ستسلم تقرير المعاينة للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان 3 عمال لقوا مصرعهم داخل مصنع ملابس على طريق المحمدية في قرية "الفدانة"، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.
لجنة لمعاينة مبنى مصنع ملابس سقط بداخله مصعد وتسبب في وفاة 3 أشخاص بالشرقية
لجنة لمعاينة مبنى مصنع ملابس سقط بداخله مصعد وتسبب في وفاة 3 أشخاص بالشرقية
لجنة لمعاينة مبنى مصنع ملابس سقط بداخله مصعد وتسبب في وفاة 3 أشخاص بالشرقية
لجنة لمعاينة مبنى مصنع ملابس سقط بداخله مصعد وتسبب في وفاة 3 أشخاص بالشرقية

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