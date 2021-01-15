ضبط 46 شيشة وغلق 143 محل وإزالة 370 حالة إشغالات ببني سويف

نفذت الوحدة المحلية ومركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي رئيس المركز، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة بشوارع المدينة، أسفرت عن رفع وإزالة 370 حالة إشغالات وغلق محلًا تجاريًا وضبط 46 شيشة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وقاد الحملة عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة، بالإشتراك مع العقيد عمرو عبد العزيز رئيس قسم شرطة المرافق والمقدم محمد هاني ضابط قسم شرطة المرافق والملازم اول حسني مبارك ضابط شرطة المرافق ومسؤولي الأجهزة التنفيذية بالوحدة.





وأكدت الوحدة المحلية، في بيان نشرتها على صفحتها بـ"فيسبوك" أن الحملة أسفرت الحملة عن إزالة 370 حالة اشغالات متنوع عبارة عن "تاندة مخالفة وبانرات ويافطات غير مرخصة وميزان وشماسي" ورفع تعديات علي الارصفه وكراسي وترابيزات ومخالفات علي جانب الطريق وإشغالات لطريق باعة جائلين" وضبط عدد 46 شيشة مقاهي مخالفة للإجراءات الإحترازية زغلق 143 محلًا تجاريًا لعدم الالتزام بالمواعيد المحددة.





وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وجه التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل تحصيل غرامة فورية على غير المتلزمين بارتداء الكمامات الواقية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الخاصة بالحد من التجمعات داخل الأماكن المغلقة ومنع إقامة التجمعات بسرادقات الأفراح والعزاء والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.





الضبطية القضائية





وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ20 مسئولا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بمحافظة بنى سويف، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة مخالفة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.





ونص القرار رقم 126 لسنة 2021، الصادر من وزير العدل بتخويل 20 من مسئولي محافظة بنى سويف بصفاتهم الوظيفية وفى دوائر اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.



