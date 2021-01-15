افتتاح 4 مساجد بمركزي سنورس وإطسا بتكلفة 4.3 مليون جنيه بالفيوم

افتتح المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد أبوبكر الصديق، بعزبة عاشور التابعة لمركز سنورس، اليوم الجمعة، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت مليون جنيه.





وأدى سكرتير عام المحافظة، يرافقه الدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.





وتحدث وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة، عن الزكاة وأثرها فى التوازن المجتمعي، موضحًا أن المال مال الله، ونحن مستخلفون في هذا المال فإن لم نتركه تركنا، كما تحدث عن الوباء الذي يتعرض له العالم أجمع، وأنه لا يرفع إلا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، مطالبًا الجميع بضرورة العودة إلى قيمنا وأخلاقنا النبيلة، التي تدعو إلى الحب والعفو والمساندة، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تطور وتجدد وتقيم عددًا من المساجد، في إطار مبادرة إعمار المساجد.





ومن جانبه، أعرب سكرتير عام المحافظة عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بإفتتاح بيتًا من بيوت الله تعالي، لافتًا أهمية التحلي بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص فى العمل ونبذ العنف والتعصب، لبناء جيل قادر على قيادة سفينة الوطن، ودفع عجلة التنمية إلى التقدم.





وفى السياق نفسة، افتتح الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، مسجد "العتيق" بمعصرة عرفة التابعة لمركز إطسا، والمقام على مساحة 200 متر مربع، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه، وبإشراف من وزارة الأوقاف.





وفى سياق متصل، تم افتتاح مسجد "عزبة شاكر" التابعة لقرية القاسمية بمركز إطسا، والمقام على مساحة 220 متر مربع، بعد إحلاله وتجديده وفرشه بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت مليون و100 ألف جنيه.



