برلماني: لجنة حقوق الإنسان أحد الأعمدة الرئيسية في الدفاع عن مصر

هنأ النائب حسن عمر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان على انتخابه رئيسًا اللجنة، مشيرًا إلى أن النائب كان يترأس لجنة العلاقات الخارجية خلال الدورة البرلمانية السابقة وكنت عضوًا داخل اللجنة لمدة دور انعقاد كامل، مؤكدًا أنه من أحد القادة المُميزين في برلمان 2015 وله أداء متميز.





وأضاف "عمر" في تصريحات له، عقب إنضامة لعضوية لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة من أهم اللجان المُميزة داخل مجلس النواب وأكثرها حساسية في ظل التحديات السابقة والراهنة التي تواجه الدولة المصرية.





وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة أحد الأعمدة الرئيسية في الدفاع عن مصر في الخارج والداخل، موجها التهنئة لوكيلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وذلك لفوزهم بالتزكية، وفوز النائب محمد تيسير مطر بمقعد أمين السر، مؤكدًا أنهم يمتلكون خبرات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.



