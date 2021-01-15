برلماني: لجنة حقوق الإنسان أحد الأعمدة الرئيسية في الدفاع عن مصر

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
هنأ النائب حسن عمر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان على انتخابه رئيسًا اللجنة، مشيرًا إلى أن النائب كان يترأس لجنة العلاقات الخارجية خلال الدورة البرلمانية السابقة وكنت عضوًا داخل اللجنة لمدة دور انعقاد كامل، مؤكدًا أنه من أحد القادة المُميزين في برلمان 2015 وله أداء متميز.

وأضاف "عمر" في تصريحات له، عقب إنضامة لعضوية لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة من أهم اللجان المُميزة داخل مجلس النواب وأكثرها حساسية في ظل التحديات السابقة والراهنة التي تواجه الدولة المصرية.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة أحد الأعمدة الرئيسية في الدفاع عن مصر في الخارج والداخل، موجها التهنئة لوكيلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبدالعزيز وذلك لفوزهم بالتزكية، وفوز النائب محمد تيسير مطر بمقعد أمين السر، مؤكدًا أنهم يمتلكون خبرات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.

وكانت قد انتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25 وفقا لجدول أعمال الجلسات، أمس الخميس، حيث جرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر) وذلك بالأغلبية المطلقة.لعدد أعضائة 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب لجنة حقوق الانسان

أخبار تهمك

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 11 دقيقة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 20 ساعة

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

منذ 39 دقيقة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ يوم

الغندور يفجر مفاجأة حول صفقة الزمالك الجديدة

منذ يوم

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل -إصابة محمد بركات مدير المنتخب بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

تصريحات أسينسيو بعد الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

03:07 م

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

04:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض