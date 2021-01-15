عاجل -إصابة محمد بركات مدير المنتخب بفيروس كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
محمد جمال
أعلن المنتخب الوطني الأول عن إصابة محمد بركات مدير الفراعنة بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة التى أجراها.

وتأكد اصابة محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفيروس كورونا  بظهور إيجابية المسحة الطبية التي أجراها عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة.
ويخضع مدير المنتخب الوطني  للعزل المنزلي، وتنفيذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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