وزيرة التخطيط: مشروع تطوير المحليات يهدف لميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:39 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
الفجر الاقتصادي
توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المعنى بمشروع تطوير المحليات، إلى محافظة الغربية لمتابعة خطوات المشروع بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للمحافظات كافة بشأن عملية تطوير المحليات وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير وميكنة الخدمات.

وتابعت "السعيد"، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الوزارة تسعى من خلال المشروع لتحقيق توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين كافة للتيسير على المواطنين عملية الحصول على الخدمات إلى جانب تدريب العاملين على آليات وطرق التعامل مع عملية الميكنة. 

ومن جانبه أوضح اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيارة شهدت عقد اجتماعًا مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، لعرض مؤشرات الأداء للمحافظة وكيفية ضبط مؤشر المتحصلات المالية للمحصلين الخارجيين.

وتابع عزى أنه تم عقد اجتماعًا أخر بمدينة قطور لمتابعة مستوى التدريب على التطبيقات والمقرر الانتهاء منه نهاية الشهر الحالي، وسيتم بدأ العمل فى الديوان العام خلال الشهر القادم.

وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزى المشرف العام على مشروع تطوير المحليات، والعميد مهندس أحمد طعيمه المسئول عن متابعة العمل بالمحافظة.

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وفد وزارة التخطيط ميكنة الخدمات تطوير المحليات

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