روسيا تعتزم رفع ضريبة تصدير القمح اعتبارا من أول مارس

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
رويترز
قال وزير الاقتصاد الروسى اليوم الجمعة، إن بلده أحد أكبر مصدرى القمح فى العالم، يعتزم فرض ضريبة أعلى على تصدير القمح اعتبارا من أول مارس، فى مسعى جديد لكبح ارتفاع أسعار الغذاء المحلية فى ظل أزمة كوفيد-19.

وقفزت أسعار القمح فى شيكاجو وباريس بعد الاقتراح، الذى لم تقره الحكومة الروسية بعد، بفضل توقعات بان زيادة الضريبة الروسية قد يعزز جاذبية القمح من بقية الدول للمشترين.

وقال وزير الاقتصاد مكسيم ريشيتنيكوف، إن روسيا تعتزم رفع ضريبة تصدير القمح إلى 50 يورو (60.68 دولار) للطن اعتبارا من أول مارس آذار وحتى 30 يونيو، من الضريبة المحددة عند 25 يورو للطن فى الفترة من 15 فبراير إلى أول مارس، استنادا إلى توصيات من لجنة فرعية معنية بالرسوم.

وأضاف الوزير فى بيان، "القرار يهدف فى الأساس إلى حماية مصالح السوق المحلية، وتأمين الاحتياجات المحلية وإجهاض مخاطر زيادات جديدة للأسعار".

ينطوى ذلك على تشديد لإجراءات أقرتها الحكومة فى ديسمبر بعد أن انتقد الرئيس فلاديمير بوتين ارتفاع أسعار الأغذية المحلية فى خضم أزمة كوفيد-19، والتى عصفت بدخل كثير من الروس.

وتركيا ومصر وبنجلادش هم أكبر مستوردى القمح الروسي.

وقال الوزير، إن روسيا تعتزم أيضا فرض ضريبة على صادرات الشعير والذرة قدرها عشرة يورو للطن و25 يورو للطن على الترتيب بدءا من 15 مارس.

وأضاف الوزير، أن روسيا ستواصل فرض ضريبة على صادرات القمح فى موسم التسويق الجديد الذى يبدأ فى أول يوليو وستعد صيغة لذلك بدلا من الرسوم الثابتة الحالية.

واستخدمت روسيا نظاما ضريبيا مشابها فى السنوات السابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رسوم جديدة تصدير القمح القمح الروسي استيراد القمح

أخبار تهمك

كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر

منذ حوالي 10 ساعة

استشارية مناعة توجه تحذيرا عاجلا لـ المتعافين من كورونا (فيديو)

منذ يوم

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

إغلاق كلي للطريق الدائري في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل صفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرفض الإعارة

منذ حوالي 7 ساعات

"ريان" يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

منذ نصف ساعة

الكشف عن حقيقة عقوبات من الشركات الراعية للأهلي قبل خوض مونديال الأندية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

منذ 36 دقيقة

توجيه عاجل من السفارة المصرية بأديس أبابا لمواطنيها القادمين

منذ حوالي 19 ساعة

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

منذ أقل من ساعتين

راشفورد: أتعامل حاليا بذكاء بعد نصيحة مورينيو

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

منذ 17 دقيقة

موعد مباراة نهائي السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير التجارة: 25 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2018 ونستهدف التوسع في الأسواق التصديرية خلال 2019

السلع التموينية" تشتري 415 ألف طن قمح روسي من خلال مناقصتين

ألمانيا تعتزم إلغاء ضريبة إعادة توحيد البلاد

وزير الاقتصاد الروسي : نستعد لفرض ضرائب على صادرات القمح

أسعار القمح الروسي ترتفع قبل فرض ضريبة على تصديره

روسيا تبحث تخفيض ضريبة تصدير القمح قبل تطبيقها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 م

عاجل- انسحاب أحد الأندية المنافسة على نهائيات كأس العالم للأندية

حقيقة توقيع عقوبات على الأهلي بعد قرار "فيفا"

12:29 م

تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب

01:35 م

عاجل.. إصابات كورونا ترتفع من جديد وتكسر حاجز الألف حالة (بيان رسمي)

12:13 ص

بعد تعرضه لإصابة قوية.. نجم الأهلي يعود نهاية مارس

11:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض