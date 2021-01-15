



اتبع خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للإتصالات WE





الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي تزداد التسائلات من قبل المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التلفون الأرضي بدون الحاجة للذهاب للسنترال، وردا من شركة المصرية للإتصالات قالت أنه يمكن للمواطنين الإستعلام من خلال الرابط الإلكتروني لموقع المصرية للإتصالات مع اتباع الخطوات سوف يعلم العميل القيمة المستحقة للفاتورة، ونوهت أنه يجب على المستعلم السرعة في السداد تجنبا لوقف الخدمة أو الغرامة والتي أكدت الشركة أنه يمكن البدء في سداد فاتورة شهر يناير بدايةً من يوم 15 يناير.





خطوات الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

- الدخول على موقع المصرية للإتصالات ( اضغط هنا ).

- الضغط على الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- كتابة كود المحافظة متبوع برقم التلفون الأرضي.

- وأخيرا الضغط علي اظهار الفاتورة.





سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

حرصا من المواطنين على تجنب وقف الخدمة أو دفع غرامات، التي تتسبب في قطع الإنترنت الإسراع في سداد قيمة الفاتورة بأي طريقة من الطرق المتاحة من قبل الشركة مثل ماكينات الصرف الألي أو فوري أو الذهاب لأي فرع من فروع WE المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية.





الجدير بالذكر أن تصدر فاتورة التلفون الأرض بشكل ربع سنوي أي كل 3 شهور تصدر فاتورة وعلى المستخدمين متابعة صدورها.



