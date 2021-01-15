‫ رئيس جهاز أكتوبر الجديدة يتابع أعمال تنفيذ خط المياه المغذي للميناء الجاف

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:05 م
خط المياه
خط المياه
أحمد الشيخ

تابع المهندس عادل النجار،  رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة ، مشروعات منطقة غرب أرض المطار، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تابع أعمال تنفيذ خط المياه المغذي للميناء الجاف، وأعمال الرصف الجارية لطريق شمال المطار، والذي سيخدم المنطقة الصناعية بمساحة ١٠ آلاف فدان والمنطقة اللوجيستية بمساحة ٤٠٠ فدان.


كما تفقد رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، مواقع مشروع "سكن كل المصريين" بمنطقة غرب المطار، حيث يبلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها بتلك المنطقة ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية، وبلغ متوسط نسبة إنجاز الأعمال ٥٢٪.
وشدد المهندس عادل النجار، على مسئولي الشركات المنفذة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال، مطالباً مسئولي الجهاز بضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية، والالتزام بالكفاءة والجودة في التنفيذ.

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